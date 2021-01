Anlægsopgaver kan skubbes til det nye år

Af Bjarne Robdrup

De vilkår, som under coronaen i 2020 lempede kommunernes ret til og mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, følger i et vist omfang med ind i det nye år. Det gælder i hvert fald for planlagte anlægsopgaver - og det har også betydning for Kalundborg Kommune.