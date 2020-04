Tirsdag blev en 29-årig kvinde fra Gørlev idømt 20 dages ubetinget fængsel ved Retten i Holbæk i en sag om coronasmitte. Anklageren gik efter intet mindre end tre måneders fængsel. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Anklager i sag om coronasmitte gik efter tre måneders fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager i sag om coronasmitte gik efter tre måneders fængsel

Kalundborg - 21. april 2020 kl. 21:00 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det stod til anklager Hanne Sønderbeck skulle straffen have været langt hårdere mod en 29-årig kvinde fra Gørlev, der tirsdag blev dømt skyldig i at have bidt og revet sin nabo i hånden på et tidspunkt, hvor hun havde mistanke om at være smittet med coronavirus.

Den 29-årige kvinde endte med en betinget dom på 20 dages fængsel med vilkår om 40 dages samfundstjeneste.

Men ifølge anklager Hanne Sønderbeck burde den 29-årige have fået en straf på ikke under tre måneders ubetinget fængsel.

Ud over volden, var den 29-årige også tiltalt for at have hostet og spyttet sin nabo i hovedet lige efter at have fortalt, at hun lå syg med coronavirus.

Og i lyset af den aktuelle coronasituation mente anklageren, at det var en skærpende omstændighed.

- At spytte en person i hovedet, når man er under mistanke med smitte af covid-19, det er en forstærkende omstændighed, sagde hun i retten.

Domsmandsretten fandt dog ikke nok beviser til at dømme den 29-årige skyldig i at have spyttet naboen i hovedet med vilje.

Den første dom Dommen er den første voldsdom i Danmark, hvor smitte med corona indgår. Derfor var der heller ingen tidligere sager at referere til, da anklager Hanne Sønderbeck procederede.

Hun nævnte dog to lignende sager fra slutningen af marts, hvor politibetjente var blevet forurettet med blandt andet host.

Sagerne skal for retten i den kommende tid, og her lød strafpåstanden i begge anklageskrifter på mere end 60 dages fængsel, fortalte hun.

I forbindelse med coronakrisen vedtog et flertal i Folketinget en strafskærpelse for kriminalitet, der har baggrund i eller sammenhæng med coronaepidemien, men denne skærpelse var endnu ikke trådt i kraft den 13. marts, da episoden i Gørlev fandt sted.

Har anket dommen På den anden side gik den 29-åriges forsvarer efter frifindelse.

Hun mente, der var tale om begrænset vold og mente, at den 29-årige havde bidt i nødværge for at komme fri af naboens greb om sit håndled.

- For at komme fri, vælger jeg at bide hende. Det ved jeg godt er meget forkert, men jeg er nødt til at komme fri, sagde den 29-årige kvinde i retten.

Hun har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse eller i næstbedste tilfælde en mildere straf.

relaterede artikler

Kvinde tiltalt for coronavold led af almindelig influenza 21. april 2020 kl. 14:14