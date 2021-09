Se billedserie - Afgørelsen fra Ankestyrelsen er, som jeg ventede, siger borgmester Martin Damm (V).Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ankestyrelsen siger god for aftalen med AP Pension

Kalundborg - 30. september 2021 kl. 15:52 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Kalundborg

Var det på et fejlagtigt grundlag, at Kalundborg Kommune indgik aftalen med AP Ejendomme om at sælge en række kommunale ejendomme uden offentligt udbud? Nej, lyder svaret fra Ankestyrelsen, der netop har behandlet en henvendelse fra Niels Erik Danielsen, medlem af Kalundborgs kommunalbestyrelse for Enhedslisten.

Han skrev til styrelsen og oplyste blandt andet, at kommunalbestyrelsen har behandlet sagen om salg af ejendommene for lukkede døre - og at der ikke blev lavet referat fra et temamøde i kommunalbestyrelsen og et møde i en styregruppe.

Niels Erik Danielsen skrev desuden, at Ankestyrelsens i maj gav samtykke til, at Kalundborg Kommune kunne sælge en række kommunale ejendomme til AP Ejendomme A/S uden offentligt udbud, og derfor mener han, at styrelsen med sin aktuelle afgørelse faktisk har undersøgt sig selv.

- Jeg synes, at der er mærkeligt, og jeg vil kontakte Ankestyrelsen og høre flere detaljer, siger Enhedslistens mand i Kalundborgs kommunalbestyrelse.

Ikke overraskende er borgmester Martin Damm (V) mere tilfreds ned Niels Erik Danielsen med styrelsens afgørelse i sagen:

- Svaret er, hvad jeg forventede, fordi der ikke er noget at komme efter, siger Martin Damm.

Det fremgår, at styrelsen ikke finder anledning til at kritisere Kalundborg Kommunes aftale om grundsalg til AP Pension ,der hermed falder indenfor det råderum kommunen har i forhold til at sikre sammenhæng i byudviklingen.

Ankestyrelsens konklusion på Niels Erik Danielsens henvendelse er, at der ikke bliver rejst en tilsynssag, og Ankestyrelsen gør ikke mere ved sagen, oplyses det.