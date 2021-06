Anita Winther (C), siger farvel til kommunalbestyrelsen ved årets udgang. Et nyt drømmejob og farmor-rollen skal i forgrunden. Foto: Jørn Nymann

Anita fra V over C til politisk farvel

Kalundborg - 07. juni 2021 kl. 18:24 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Anita Win­ther siger farvel til det lokalpolitiske arbejde, når den nuværende valgperiode slutter 31. december i år.

Det betyder, at hun ikke er at finde på liste C ved kommunalvalget i november

Det betyder også, at Det Konservative Folkeparti i Kalundborg har valgt ny spidskandidat.

Valget er faldet på Jesper Wienmann Hansen, Høng. Han er også kandidat til Folketinget - Storkreds Sjælland Kalundborg og Odsherred - ved næste valg.

- Jeg elsker det politiske arbejde, men dels har jeg fået et drømmejob, dels savner jeg at være farmor for to børnebørn på to og fire år, som jeg har set og været sammen med alt for lidt.

- Og jeg må bare erkende, at et fuldtidsjob og det at være en nærværende farmor ikke er foreneligt med politisk ­arbejde, siger Anita Winther.

Men hun lægger heller ikke skjul på, at det er hårdt at sidde alene i kommunalbestyrelsen.

Ingen at dele med

- Der er meget at sætte sig ind i, men ingen, du rigtigt kan dele det arbejde med.

Anita Winther blev valgt for Venstre, som hun imidlertid forlod for at repræsentere de konservative - og således fortsat være en del af det borgerlige flertal.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at lokalpolitik er krævende arbejde, hvis man gerne vil have reel indsigt i, hvad det handler om. I den forbindelse har jeg grund til at rette en tak til Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti, som jeg har fået god støtte og gode råd fra i den arbejdsproces, siger hun.

Anita Winther er blevet ansat som butikschef i Tippy på Stejlhøj.

- Det er et vildt spændende, udfordrende og sjovt job; et drømmejob, som jeg er meget glad for, siger hun.

Begrænset indflydelse

Har du opnået de politiske resultater, du håbede på?

- Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har naturligvis været på det rene med, at min indflydelse ville være begrænset.

Hvor ligger dine politiske ønsker for Kalundborg?

- Dem har jeg mange af! Men jeg vil først og fremmest sige, eller rettere, ønske, at det politiske samarbejde og det politiske klima bliver bedre, end det er nu. Jeg synes som oftest, at tonen ikke er speciel behagelig, og der er brug for langt bedre og bredere dialog hele salen rundt. At Socialdemokratiet er delt i to gør ikke klimaet bedre, siger Anita Winther.