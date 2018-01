En mand fra kalundborgegnen blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger, tiltalt for at have forsøgt at have sex med en mindreårig. Foto: Mik Foto: Mik

Anholdt med sexlegetøj i bilen - sigtet for at ville have sex med 13-årig

Kalundborg - 25. januar 2018

En mand havde både kondomer, massageapparat og trusser med i bilen, da han onsdag kørte til Ulstrup på Røsnæs, for at mødes med hvad han troede var en 13-årig pige.

I stedet var det politiet der ventede, og manden blev arresteret på stedet. Torsdag blev han så fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, sigtet for at have forsøgt at overtræde straffelovens paragraf 222, der handler om sex med børn under 15 år.

Manden fik ifølge anklageskriftet kontakt til, hvad han troede var en 13-årig pige på et chatforum på internettet den 21. november sidste år. De to skrev sammen på chatforummet flere gange frem til den 24. januar i år, hvor manden forsøgte at overbevise pigen om, at de skulle mødes og have sex.

Den 24. januar kørte manden til Ulstrup på Røsnæs, hvor han ifølge anklageren havde til hensigt at møde den 13-årige og fuldbyrde sit forehavende. I stedet blev manden mødt af politiet, der arresterede ham klokken 13.20.

Manden er også tiltalt for at have begået blufærdighedskrænkelse.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen.