Anholdt efter papegøje-skænderi

Det var angivelig et skænderi om to papegøjer, som lå bag en episode på Kragerupgårdsvej natten til mandag. En episode, som senere førte til anholdelse af en mand, som blev sigtet for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for liv eller førlighed. Det var dog ikke disse to blåpandede Amazon-papegøjer, skænderiet drejede sig om. Det er blot et par fotomodel-papegøjer, som vi har lånt fra sn.dks arkiv, efter de ved en tidligere lejlighed har ladet sig fotografere ved en fugleudstilling i Slangerup. Foto: Allan Nørregaard