Anette hjælper dem, der ikke kan klare sig selv

Nu vil Anette Rasmussen nemlig til at tilbyde en hjælp, hun virkelig kan stå ind for og eksempelvis bruge den tid, det eksempelvis tager at gøre et badeværelse ordentligt rent. Den kommunale ansættelse gav ikke altid Anette Rasmussen mulighed for at lave et stykke arbejde, hun selv var tilfreds med efterfølgende, fordi der simpelthen ikke var tid nok til de enkelte opgaver. Det vil Anette Rasmussen nu gøre op med i sit eget firma.