Ældre- og sundhedsudvalget anbefaler, at der bygges 24 nye boliger til Rørmosecentret i Gørlev, fortæller Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Anbefaler udbygning af plejehjem

Anbefaler udbygning af plejehjem

Kalundborg - 05. oktober 2021
Af Eva Lyng Johansen

Efter beslutningen om at udbygge Rørmosecentret - kompetencecenter for demens med 24 nye boliger var blevet udskudt, fordi ældrerådet først skulle høres, har ældre- og sundhedsudvalget nu besluttet at anbefale den oprindelige løsning, som administrationen havde anbefalet.

Inden beslutningen blev taget, havde ældrerådet og ældre- og sundhedsudvalget et dialogmøde i mandags, som foregik på Rørmosecentret, hvor man fik en grundig rundvisning af to af de ansatte.

- Vi har akut behov for demenspladser, og det er derfor vi anbefaler at udbygge Rørmosecentret. Dels er det en billigere løsning, så huslejen ikke bliver for høj for beboerne. Dels er det også her, at man har kompetencerne i forhold til demens, siger Peter Jacobsen.

Han understreger, at det er vigtigt, at Rørmosecentret får "hele pakken" med det samme, så byggeriet kan klares af en omgang, så der eksempelvis også bliver lavet en sansehave.

Ældreråd overbevist nu Ældrerådet har tidligere udtrykt ønske om at få et plejehjem i Høng, og det kan ifølge Peter Jacobsen også komme på tale senere, men ikke i første omgang.

Birthe Bækman, formand for ældrerådet i Kalundborg Kommune er blevet overbevist om, at det er en god idé at udbygge Rørmosecentret, selvom ældrerådet i første omgang anbefalede at få bygget et plejehjem i Høng.

- Vi fik en fin og grundig rundvisning at to dygtige ansatte, som fortalte hvad de havde af ønsker, og det gjorde et stort indtryk, siger Birthe Bækman.

- Senere må man så bygge et plejehjem i Høng, siger Birthe Bækman.

Der er i anlægsbudgettet for 2023 sat 15 millioner kroner af til finansiering af servicearealer, inventar med videre.

Sagen skal til videre politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.