Amok-bilist anholdt: Vidner flygtede

Han blev under lettere tumult anholdt på Hovedgaden i Grevinge og i første omgang sigtet for spiritus- og narkokørsel, da han var påvirket under anholdelsen. Ved ransagning af varebilen fandt politiet blandt andet et koben og fire lamper, som den anholdte ikke umiddelbart kunne redegøre for. Varebilen viste sig at være forsynet med to forskellige, stjålne nummerplader, ligesom varebilen selv var meldt stjålet i forbindelse med et indbrud i et værksted i Industrivangen, Asnæs, for to dage siden.