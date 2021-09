Se billedserie Amy Guttman, amerikansk journalist, i samtale med Dyrehøjs ejer, Tom Christensen, under besøget på Røsnæs. Privatfoto

Amerikansk interesse for Røsnæsvin

Kalundborg - 06. september 2021 kl. 19:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Amerikanske turisters spirende interesse for og kendskab til Røsnæs kan skabe nye muligheder for halvøens udvikling.

Og det er ikke mindst vinlandet på Røsnæs, som igen har tiltrukket sig udenlandsk opmærksomhed.

- På en kombination af kultur, natur og selvfølgelig vin, er Røsnæs et oplagt sted at besøge for turister fra hele verden, som vinbonde Betina Newberry udtrykker det.

Med Dyrehøj Vingaard som flagskib og vært, har Amy Guttman, amerikansk journalist fra det anerkendte tidsskrift Condé Nast Traveler, senest besøgt Røsnæs. Condé Nast Traveler er et amerikansk tidsskrift, som udgives af Condé Nast Publications. Tidsskriftet blev startet i 1987 og specialiserer sig i reportager om luksusrejser (til unikke destinationer), bedømmelser af luksushoteller, produkter og tjenester. Tidsskriftet er også i vid udstrækning tilrettet (velhavende) forretningsrejsende.

Amy Guttman udtrykte under besøget på Dyrehøj Vingaard følgende til værterne:

»I came to Røsnæs to learn more about the local wine industry, which seems to be developing at an accelerated pace. Røsnæs could easily attract tourists seeking an authentic wine and tourism experience. The coastal area has a lot to offer«. Frit oversat:

- Jeg besøger Røsnæs for at få indsigt i den lokale vinproduktion, som synes at vokse og udvikle sig i højt tempo. Røsnæs vil let kunne tiltrække turister på jagt efter ægte oplevelser, og kystområderne har meget at tilbyde.

Det vækker glæde og stolthed hos vinbonde Tom Christensen, at udlandet har en, efterhånden, konstant interesse i vin fra Røsnæs:

- Vi er på grænsen af det mulige med hensyn til vinproduktion, men det er jo også det, der gør det spændende, og her, vi for alvor flytter grænser. Klimaforandringerne er ofte indgangsvinklen til diskussionerne med journalisterne, og det var det også denne gang. Det handler om, at verdenskortet for vindyrkning er i hastig forandring - til vores fordel.

Fyr og kirkegårdsbesøg

Turen rundt på Røsnæs blev krydret med et besøg op i Røsnæs Fyr og gåtur ad flere stier i området, ligesom aktivitetshuset på havnen også blev besøgt. Ved Røsnæs Kirke blev der trådt på bremsen, da kirkegården vakte spontan interesse hos Amy Guttman:

»It looks like small gardens. Your culture is unique and goes so far back and yet, the traditions are still in place«:

- Det ligner små haver. Jeres unikke kultur går så langt tilbage - og rammer alligevel stadig traditionerne.

Italiensk interesse

Det er Destination Sjælland, der arrangerer besøg for journalister på Røsnæs i samarbejde med blandt andre VisitDenmark, og Destination Sjælland får stor hjælp af områdets mange dygtige aktører, der sørger for at give de skrivende gæster gode oplevelser, som de kan formidle videre. I rækken af skribenter, der er optaget af Røsnæs-vinene, er også dagbladsjournalister fra et land, der - efter manges opfattelse - langt overgår USA, når det handler om vinkultur (og kvalitet): Italien.

Der laves vin i Danmark, lyder en overskrift i en artikel, der - også her - tager afsæt i konsekvenserne af klimafornadfringer, som gør det lettere at producere kvalitetsvine i Danmark:

Varmen flytter (vin)høsten langt mod nord, skriver den italienske journalist, hvis positive anbefalinger også er markante.