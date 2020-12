En ny aftale sikrer, at Ny Vesthavn i Kalundborg Fjord kommer flyvende fra start efter reparationen af knækkede ankre. Foto: Ulrik Reimann

Ambitionen for containere er mere end opfyldt

Kalundborg - 21. december 2020 kl. 08:04 Af Ulrik Reimann

Inden Kalundborg Havn igangsatte byggeriet af Ny Vesthavn, blev der udarbejdet en business case, hvor en af potentialerne for indtjeningen var, at Kalundborg Havn ville varetage 25 procent af det sjællandske containermarked. Med den nye Mærsk-aftale er denne forudsætning mere end opfyldt, idet aftalen med APM Terminals og Mærsk Agency Denmark A/S samt eksisterende volumer fra start vil trække cirka 30 procent af det sjællandske containermarked til Kalundborg.

- Jeg er glad for, at Kalundborg Havns bestyrelse samt tidligere havnebestyrelser og bestyrelsesformænd samt ikke mindst kommunalbestyrelse undervejs i hele processen lige fra VVM-redegørelse, lokalplan til business case og lånegaranti har givet os deres fulde opbakning og i den grad har troet på os. Da vi besluttede at bygge Ny Vesthavn, var det jo på basis af et udviklingsscenarie. Men dagens aftale har vist, at det af og til lønner sig at være modige, fremsynede og stå fast, siger Bent Rasmussen.

Stor betydning Aftalen vil ikke kun få betydning for Kalundborg Havn, idet den også vil være til gavn for virksomhederne i kommunen og regionen. Deres transportveje bliver kortere, og en containerterminal af den størrelse vil give mere beskæftigelse til mange virksomheder omkring containerterminalen og dermed også flere arbejdspladser. Med containerterminalens opstart vil der formentlig også komme en øget lokalisering af lagre og logistikcentre i Kalundborg, og som nævnt er det selvsagt alt sammen positivt for lokale virksomheders transportmuligheder.

- Og endelig må denne her aftale være det sidste skub, der skal til for at sætte fart i den endelige aftale om at udbygge resten af rute 23 til motorvej, siger Bent Rasmussen og tilføjer:

- Det er selvsagt vigtigt, at infrastrukturen til og fra Kalundborg er i orden. I den forbindelse bliver vi også nødt til at henlede opmærksomheden på rute 22, som i den grad også trænger til en udbygning. Man må huske på, at al trafik sydfra til havne og industrikoncentrationen i Kalundborg jo går ad rute 22.

Godt for miljøet Bestyrelsesformand for Kalundborg Havn, Martin Schwartzbach, siger:

- Samtidig kan det også være godt for miljøet, at containere flyttes fra København til Kalundborg. Det kan medføre, at et antal lastbiler, der for nuværende kører via Københavns centrum for at komme til og fra containerterminalen i Københavns Nordhavn fremover undgås.

Ligesom det er mulighed for, at visse containerskibe også sparer både tid og brændstof. De er nemlig i øjeblikket nødt til at sejle hele vejen nord om Sjælland, da de fleste af dem har for stor dybgang til at kunne passere igennem Drogden-renden i Øresund.

Der kan således være miljømæssig fordele ved, at en så stor del af det sjællandske containermarked nu kommer til at gå via Kalundborg.

- Men så må man lige huske på, at det kræver en snarlig færdiggørelse af Rute 23 til motorvej hele vejen til Kalundborg og forbedring af Rute 22 til og fra Kalundborg, så trafikken kan glide uden kødannelse, siger bestyrelsesformanden.

Lige nu og her har Kalundborg Havn med den nye aftale fået ekstraordinært travlt. Den østlige del af Ny Vesthavn er i skrivende stund meget tæt på at være helt klar til drift, men der stopper forberedelserne ikke.

Kalundborg Havn har i øjeblikket to kraner, Gott­wald-kranen og Fantuzzi- kranen, stående i Østhavnen. De skal flyttes over til Ny Vesthavn, hvilket kræver en del forberedelse, da begge kraner skal sejles derover. Der skal også ses på yderligere kranmateriel på såvel kort som lidt længere sigt, ligesom der skal etableres mandskabsfaciliteter derovre.

- Og ikke mindst får vi nok også brug for nogle flere kollegaer til vores kranførere. Helst nye medarbejdere, der har erfaring med mobilkranskørsel med containere og selvfølgelig har de rette certifikater, siger Bent Rasmussen.

Indtil nu har der været et ugentligt anløb af et containerfeederskib fra Unifeeder. Men fra 1. marts bliver det umiddelbart til to ugentlige anløb af feederskibe.

Østhavnen bliver ikke tom Østhavnen, hvor containerterminalen holder til i øjeblikket, bliver ikke tom fra 1. marts. Foreløbig lagres der fortsat tankcontainere for blandt andet Novozymes, og der kommer sandsynligvis flere af dem. Desuden er der kundeforespørgsler, eksempelvis fra Kalundborg Havns faste kunder, som ønsker mere plads i Østhavnen, og det kan man begynde at se på nu.

- Det er på alle måder en glædens dag for bestyrelse og ledelse af Kalundborg Havn. Det bliver en spændende og interessant fremtid, vi går i møde med de udviklingsmuligheder, dette nye tiltag giver os, siger Martin Schwartzbach.