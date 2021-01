Ambitiøse planer om nyt aktivitetshus i Havnsø

I Havnsø har man med ambitiøse planer om et nyt aktivitets- og fælleshus, der skal kunne rumme både erhvervsliv, foreninger og sociale aktiviteter.

Havnsø er måske på vej til at få et helt nyt samlingssted.

- Vi har i Havnsø gennem en årrække arbejdet for at udvikle byen. For to år siden lavede vi en egentlig udviklingsplan for byen. Her var en af ideerne vi drøftede en form for aktivitetshus eller fælleshus, der kan bruges af hele byen, fortæller Søren Møberg-Poulsen.