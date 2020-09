Hjalmer Johansen (th.) - her i snak med KAT-veteranen Axel Gadegaard - skal instruere farcen »Ægtemand på deltid«. Privatfoto Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Amatørteater: På jagt efter spillere til hæsblæsende komedie

Kalundborg - 29. september 2020

Når Kalundborg Amatør Teater onsdag den 30. september indbyder til audition i KAT-Huset i Kalundborg for at finde besætning til den klassiske Roy Cooney-forviklingskomedie »Ægtemand på deltid«, er instruktøren Hjalmar Johansen på jagt efter mænd til seks roller:

Hovedrollen som taxa­chaufføren John Smith, der lever lykkeligt med sine to hustruer, men pludselig kommer ud for en hændelse, så bigamien er i fare for at blive opdaget, skal spilles af en lille mand, almindelig af udseende, som man aldrig ville mistænke for at have flere koner.

Så er der rollen som betjent Troughton, der totalt mangler humor.

Stanley Gardner er i stykket en kvik fyr, men lidt overfladisk.

Ham, der skal spille rollen som en journalist, skal helst være stor af bygning.

Overbetjent Porterhouse er i stykket en midaldrende familiefar. Og så er der Bobby Franklin - en festlig, lidt feminin tøjdesigner.

Instruktøren skal til audition også finde de to kvinder, der skal spille hustruerne Mary Smith, en attraktiv, blond kvinde, og Barbara Smith, tiltrækkende, rødhåret kvinde, fortæller KAT-talsmand Klaus Ødegaard.

Stykket, der oprindeligt hedder »Run for your wife« og er oversat af Bent Mejding, skal sættes op i marts 2021.

Taxachaufføren John Smiths største livs-ønske er, at alle mennesker har det godt, især hans to koner, som han lever lykkeligt sammen med - uden at de ved, at de har samme ægtemand.

Men en dag redder John Smith en ældre dame fra et røverisk overfald og bliver selv ret groggy af at gribe ind over for forbryderne.

Det ødelægger hans tidsplan, så begge koner bliver nervøse og henvender sig til politiet.

John gør sit bedste for at drible sig igennem problemerne.

Men hvad hjælper det, når man udråbes til helt og får sit billede på avis-forsiden.