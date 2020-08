Amatør-teater: Syslerier med campingvogn i corona-tiden

De frivillige i Kalundborg Amatør Teater har haft travlt i corona-tiden med at ombygge en campingvogn til kaffevogn og male og rokere om i KAT-huset i Kalundborgs centrum.

- KAT-kroen blev for mange år siden bygget af gamle materialer, men nu kan den ikke mere.

Kulissebygge-gruppen har under corona-nedlukningen opbygget og indrettet campingvognen med borde, hylder, skabe, køleskab og fryser og har malet den.

- Det startede med, at et toilet trængte til opfriskning, og så greb det om sig, fordi vi pludselig havde tiden under nedlukningen, siger Klaus Ødegaard.