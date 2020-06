Usikkerhed og økonomisk krise plejer at være gift som sommerhussalget, men med corona har det indtil nu vist sig at give den stik modsatte effekt. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Alt om boomet i sommerhussalget i Kalundborg Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt om boomet i sommerhussalget i Kalundborg Kommune

Kalundborg - 14. juni 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona har skabt et uventet højtryk i sommerhusområderne i Kalundborg-området. Sommerhus-salget er de seneste mange uger skudt i vejret, aprilsalget og majsalget er det bedste i meget lang tid og juni bliver også helt forrygende.

- Der er tryk på i hele vores område fra Havnsø til Reersø. Vi har så mange købere og må desværre sige nej til fremvisninger, da vores kalender hurtigt bliver booket, siger Iben C. Nielsen, indehaver af Home Kalundborg.

Lige nu er det både yngre som ældre, der køber sommerhus i området.

- Der er mange børnefamilier, som køber og dem ser vi i øjeblikket flere og flere af. Køberne er typisk fra midt i 40'erne og op, men vi møder flere yngre købere og børnefamilier med mindre børn. Seniorerne er også blandt de flittigste købere, og de har også de seneste år fået endnu bedre muligheder for at bo i sommerhuset hele året, siger hun.

Bliver sommerhusene solgt til udbudspriserne i øjeblikket?

- Mange huse bliver solgt til prisen eller derover. Vi har flere købere til samme fritidshuse. Vi mangler flere sommerhuse til salg, og når udvalget bliver mindre, så stiger priserne.

Hvad koster et typisk sommerhus hos jer?

- I vores område ligger priserne fra 500.000 kr. til fem millioner, og der er cirka 1,5 times transport fra København.

Usikkerhed og økonomisk krise plejer at være gift som sommerhussalget, men med corona har det indtil nu vist sig at give den stik modsatte effekt. Ferieplanerne og rejsevanerne er med et forandrede, og sommerhuset er et helle i en usikker tid, oplever Iben C. Nielsen. Familieliv, klima og nu coronaen booster dermed danskernes interesse for sommerhuset yderligere.

Er det ikke et risikabelt tidspunkt at købe sommerhus nu, hvor nogle økonomer spår prisfald på boligmarkedet?

- Nej, for du har altid en plan B. Du kan leje det ud og få en fornuftig indtjening i hvert fald i vores områder, hvor der er meget stor efterspørgsel på at leje fritidshuse. Vores råd er som altid, at du skal købe sommerhus af lyst, ikke som investering. Det er også det, vi oplever i markedet nu. Folk vil selv bruge huset, og her spiller corona-situationen klart ind.

Hvad er de bedste råd til dem, som overvejer at købe netop nu?

- Der er stadig fritidshuse til fornuftige priser, og renten er lav. Og så bestil fremvisningerne i god tid - for weekenderne bliver hurtigt booket med aftaler, siger Home-mægleren.

o Tænk på god brugsværdi = kort transporttid.

o Der er ofte flere købere til et sommerhus pt. Vær opmærksom på, at mægler ikke kan reservere et hus til dig, og at det er sælger, der vælger hvem de vil sælge til. Hav en køberrådgiver eller en anden rådgiver ved din side.

o Hvis man finder det »rigtige« hus, skal man nok heller ikke tøve - der er ikke umiddelbart udsigt til faldende priser med det meget lave udbud, vi ser netop nu.

o Køb et sommerhus af lyst - og ikke som investering. På kort sigt er der lige nu en økonomisk risiko med coronaen i spil, men på længere sigt forventer vi en fortsat stor interesse for at eje sommerhus.

o Undersøg mulighederne for udlejning. Det kan godt være at du vil bruge det selv nu, men det kan være, at du på et tidspunkt får lyst til at leje det ud, hvis du vil noget andet eller som et tilskud til »driften«.