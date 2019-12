Se billedserie Onsdag præsenterede frie grupper af elever fra Allikelund Gymnasium deres projekter omkring Kalundborg Rocker. Eleverne havde fået til opgave at forsøge at fidne ud af hvordan man kunne udvikle festivalen. Foto: Thomas Rye

Allikelund elever udvikler Kalundborg Rocker

Kalundborg - 18. december 2019 kl. 12:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis eleverne på Allikelund Gymnasium havde lidt ekstra nerver på onsdag, så var der en god grund. Deres skole fik besøg af tre repræsentanter fra Kalundborg Rocker, og fire grupper af elever skulle foran de tre fremlægge deres forslag til hvordan man kan videreudvikle og forbedre festivalen.

Projektet startede med at eleverne var til et kickoff møde med repræsentanter for Kalundborg Rocker, der fortalte dem om festivalen. Derefter har de haft sidste uge samt de første dage i denne uge til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, forberede deres fremlæggelser og gennemtænke projektet.

- Vi vil gerne være bedre til at få fat i et yngre publikum, derfor er det er meget værdifuldt for os, at få noget sparring med eleverne, forklarede Inge Johansen, der er presseansvarlig for Kalundborg Rocker inden onsdagens fremvisning.

Blandt elevernes forslag var blandt andet i højere grad at bruge sociale medier som for eksempel Instagram til at markedsføre festivalen, at satse på flere musikalske navne som kan tiltrække et yngre publikum og til gengæld at spare på musikken rettet mod børnene-

- Der var rigtig mange guldkorn at hente i gruppernes fremlæggelser, som vi kan bruge fremadrettet, og det var svært at vælge en vinder. En gruppe skilte sig dog ud ved at have lavet et oplæg til en konkurrence som brugte både Tuborg og Burhan G. Det var med til at vi valgte dem som vinder, fortæller Thomas Gosch fra Kalundborg Rocker.

Gruppen bestod af eleverne Oskar, Fannie og Emily, der blev belønnet med hver deres billet til næste års Kalundborg Rocker.

Thomas Gosch vurderer, at projektet

- Vi kan sagtens forestille os et lignende samarbejde i fremtiden, enten med Allikelund Gymnasium eller andre. Derudover fik vi de fire gruppers fremlæggelser med hjem, så vi har noget at arbejde videre med. Endelig opfordrede vi alle de unge til at sende os en uopfordret ansøgning. Det ville være oplagt, at få nogen af dem til at hjælpe os med de sociale medier, mener Thomas Gosch.