Allikelund: Festdag med mange glade ord

Der blev udtrykt mange glade, kloge og kærlige ord på den sidste dag for årets studenter på Allikelund Gymnasium. Der blev også - i behørig respekt for coronaen - hygget lidt bagefter, før sommeren for alvor presser sig på. Med ferie, arbejde; nye uddannelser. Bjarne Ove Hansen, Brith Møller King og Ole Botn fordelte lærertalerne, mens det i de to dimissionsfester var Mikkel Jensen, Jonas Erik Brandstrup, Victoria Thrysøe, Nicoline Isabella Madsen og Nikita Sonne, som repræsenterede eleverne på talerstolen.