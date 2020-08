Se billedserie Halinspektør Jack Nielsen og forpagter af cafeteriaet i Tømmeruphallen, Søren Kristensen, ser frem til det kommnede samarbejde. Fotos: Jørn Nymand

Allemands Catering tager over i Tømmerup-cafeteria

Kalundborg - 23. august 2020 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

43-årige Søren Kristensen, der blev uddannet kok ved årtusindeskiftet, er ny forpagter af Tømmeruphallens Cafeteria.

Søren Kristensen er også forpagter af Kirke Helsinge Forsamlingshus, hvorfra han driver sin cateringforretning - Allemands Catering under sloganet »God mad til alle«.

- Jeg er ikke i tvivl om, at forpagterjobbet i Tømmerup lige er noget for mig, og samtidig er det en stor udvidelse af min forretning, fortæller Søren Kristensen, der privat bor i Raklev med sin kæreste.

Han stikker fingeren godt og grundigt i jorden, inden han for alvor kaster sig over sit nye forpagterjob og holder møder med de mange foreninger i Tømmerup for at høre, hvad det er medlemmerne har brug for og forventer af en forpagter.

Søren Kristensen tager over efter Jack Nielsen, som de seneste par år har dobbeltjobbet som både halinspektør og samtidig passet cafeteriaet. Det var Jack Nielsens tidligere hustru, som var forpagter, men efter de gik hver til sit, har Jack Nielsen også været forpagter. Nu kan han igen udelukkende hellige sig opgaverne som halinspektør.

Som mange andre i restaurationsbranchen har Søren Kristensen været igennem en meget hård corona-periode, hvor han holdt lukket i forsamlingshuset i Kirke Helsinge fra 20. marts til 4. juni.

- Jeg var meget heldig og fik et job hos Team Safety som corona-vagt på en af de store virksomheder i omkring to og en halv måned. Det var med til at redde vores økonomi, fortæller Søren Kristensen.

Nu ser han frem til at lave en masse god mad til alle, der kommer i Tømmeruphallen og holder møder og fester. I den store festsal er der plads til 200 gæster, mens den lille sal rummer op til 55 personer.

- Og så skal vi på et tidspunkt, når corona-situationen er løsnet mere op, igen have gang i fællesspisningerne i Tømmeruphallen, lover Søren Kristensen.

Den 29. august skal han lave mad til sin første familiefest i Tømmeruphallen, og så håber han snart, at corona-situationen løsner noget mere op, så alle igen kan få en mere almindelig hverdag, hvor der igen kommer gang i en masse fester og almindeligt foreningsliv.

Søren Kristensen lægger stor vægt på at lave og servere god mad - og gerne med et twist - som smagsløgene sætter pris på. Han vil gerne lave så meget som muligt fra bunden, så er han sikker på kvaliteten.

Søren Kristensen beskriver maden som en blanding af dansk/fransk, men han føler sig bestemt også til rette i det italienske, spanske og asiatiske køkken. Og han er altid parat til et møde med kunderne, hvor Søren Kristensen gerne hjælper med at at finde frem til den mad, der passer bedst til lejligheden.

Søren Kristensen har været i restaurationsbranchen i omkring 25 år, hvor han indledte sin karriere som faglært kok på Dragsholms Slot. Efterfølgende har han hovedsageligt arbejdet som souschef eller køkkenchef på restauranter i København, ligesom han i en periode har været køkkenchef i Grønland.

Den 1. juni 2016 åbnede han Allemands Catering i Kirke Helsinge, og umiddelbart inden da var han souschef i København i en større kantine, hvor man lavede mad til omkring 2000 kuverter.