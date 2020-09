Alle med interesse i folkeskolen skal inddrages, når der, det kommende år, skal udarbejdes en ny folkeskolestrategi. Det skal ske igennem en række workshops i efteråret. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Alle skal inddrages i ny folkeskolestrategi

Kalundborg - 03. september 2020

I løbet af efteråret vil der blive afholdt i alt fem workshops i Kalundborg, hvor alle, der har en interesse i folkeskolen, er velkomne.

Det besluttede børn- og familieudvalget på sit møde torsdag aften, hvor en endelig plan for workshoppene blev godkendt.

På udvalgets møde i august blev der bevilget 50.000 kroner fra udviklingspuljen til at gennemføre workshoppene, der afholdes i forbindelse med, at der skal laves en ny folkeskolestrategi.

Formålet er nemlig blandt andet at få nye perspektiver og idéer til folkeskolens udvikling i fremtiden, som kan indgå i den nye strategi, ligesom ønsket er at skabe ejerskab til den nye strategi, så den kan blive til virkelighed ude på skolerne.

Selvom workshoppene er åbne for alle, vil der blive sendt invitationer til en lang række aktører, der tæller blandt andre folkeskoleelever, forældre i skolebestyrelserne, lærere, pædagoger, skoleledere, politikere og medarbejdere fra administrationen samt repræsentanter fra både de faglige organisationer, erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

- Jeg håber, der kommer det ud af det, at vi får nogle rigtig gode input og indspark fra de forskellige interessenter, som kan være med til at skabe et produkt, som alle kan committe sig til efterfølgende, og som efterfølgende kan understrege: Det er de her mål, vi arbejder efter, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand i kommunens børn- og familieudvalg.

Hver workshop vil kredse om de følgende temaer: »folkeskolen som lokalsamfund«, »de gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse«, »den gode hverdag i skolen« og »didaktik og pædagogik i skolen«. Sidst vil der blive afholdt en opsamlingsworkshop, hvor alle indspark samles.

På mødet torsdag aften præciserede politikerne, at det overordnede formål med wokshoppene er læring, og at formålet med de enkelte temaer ligeledes er læring.

- Det drejer sig jo simpelthen om at sikre elevernes læring. Det er det, der er det væsentlige. Det er hovedbaggrunden for, at vi har iværksat det her, siger formanden.

I januar viste Kvalitetsrapporten for folkeskolen, at hver fjerde elev i Kalundborg Kommune ikke opnåede at få en minimumskarakter på 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019.

Workshoppene bliver afholdt om eftermiddagen den 1. oktober, den 6. oktober, den 22. oktober, den 27. oktober og den 21. november.

Strategien forventes at blive godkendt politisk i juni 2021. Herefter afholdes en implementeringsworkshop.

Folkeskolestrategien skal afløse kvalitetsmålene i »Forbedring af resultater i folkeskolen«, som udløber ved udgangen af skoleåret 2020/2021.