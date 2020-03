Borgmester Martin Damm og resten af kommunal­bestyrelsen vil i den kommende måned skulle holde alle deres møde elektronisk for at mindske risikoen for smitte.Privatfoto

Alle politiske møder bliver elektroniske

- Udvalgsmedlemmerne kommer dog ikke til at mødes fysisk. I stedet har vi fået sat teknikken op, så vi kan holde møderne elektronisk fra vores egne hjem over skype, fortæller borgmester Martin Damm.

Coronakrisen har udfordret kommunens politiske arbejde, da der på Økonomiudvalgets møde tirsdag, var flere sager som under normale omstændigheder først skulle over Kommunalbestyrelsen før de kunne blive endeligt godkendt. Disse omfattede et lån til Røsnæshallen, en kommunegaranti til Lejerbo og noget Kystbeskyttelse på Sejerø.

- For at kommunen ikke skal blive stopklods for disse sager, og ansøgerne skal vente til Kommunalbestyrelsen mødes igen, har Økonomiudvalget nikket ja til, at jeg kan træffe en formandsbeslutning i disse sager, siger Martin Damm.