16.000 danske og internationale cykelmotionister får lørdag den 11. juni i 2022 mulighed for at cykle 2. etape af Tour de France, som blandt går over Storebæltsbroen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Alle kan prøve at cykle 2. etape af Tour de France i 2022

Kalundborg - 24. juni 2021

For at så mange danskere som muligt kan være aktive deltagere i den store Tour-fejring, og for at bruge dette som afsæt for at skabe endnu flere glade motionscyklister i Danmark, er DGI, DIF og DCU gået sammen om at skabe Tour de Storebælt med støtte fra Sport Event Denmark.

- Vi har en lang og stolt cykeltradition i Danmark, hvor cykling på ingen måde er forbeholdt de professionelle. 9 ud af 10 danskere har en cykel og bruger den, og derfor er det supergodt, at cykelmotionsløbet den 11. juni åbner op for, at cykler både med og uden bagagebærere kan køre over Storebælt, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Deltagerne kan vælge mellem tre distancer; 200 km, 100 km og 25 km, hvoraf den fulde etape på 200 km strækker sig fra Roskilde til Nyborg. Ruten på 100 kilometer starter i Kalundborg. Med de tre forskellige ruter kan langt de fleste køre med:

- Til de, der har mod på at smage lidt på hvordan det er at sidde med i tour-feltet og køre en tur over Storebæltsbroen- men kan klare sig med 100 kilometer i sadlen - er Kalundborg jo et godt udgangspunkt. Vi glæder os til at tage forskud på, at Tour de France kører forbi 2. juli 2022 med et kæmpe motionsløb som Tour de Storebælt. Og vi vil være parate. I Kalundborg Kommune er vi vant til at håndtere store events. I 2021 er vi vært for PostNord Danmark Rundt og Lundbye Kunstfestival og i 2022 er der DM i Skills, Tour de France - og nu også Tour de Storebælt, siger borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

På alle tre ruter kører deltagerne over Storbæltsbroen, og lander ved den officielle Tour- målstreg i Nyborg. Der kommer motionscyklister på broen i et omfang, der ikke er set siden åbningen af broen i 1998, og Henrik Jess Jensen, formand for Danmarks Cykle Union (DCU) glæder sig over at kunne give cykelentusiaster den mulighed:

- At Tour de France kommer til Danmark er fantastisk for alle der elsker cykelsport og lyden af Tour'en. Vi er glade for i fællesskab med vores gode partnere at kan give tusindvis af cykelentusiaster, små som store, øvede som uøvede, en fantastisk oplevelse på dele af tour ruten og sågar over Storebæltsbroen.

Tour de France med start i Danmark.

DGI, DIF og DCU er arrangører af Tour de Storebælt. Sport Event Danmark har givet økonomisk støtte.

Tour de Storebælt er officielt sideevent for Grand Départ Copenhagen Denmark 2022.

Tilmeldingen åbner 1. juli kl. 12 2021.

Løbet tilbyder start fra tre forskellige byer langs ruten