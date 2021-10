Se billedserie Silas og William fra 4. klasse på Tømmerup Friskole gav tirsdag Naturstyrelsen en hånd.

Alle kan gøre en forskel i naturen

Kalundborg - 12. oktober 2021 kl. 20:57 Kontakt redaktionen

Thomas Rye

Kåstrup Holme: - Hvad med det her? Må vi fælde det?

Flere drenge bevæbnet med store grensakse og save stimler sammen om et stort asketræ, der vokser ud til en skovsti i Kåstrup Holme. Drengene kigger med forventningsfulde øjne op på skovløber Ebbe Larsen fra Naturstyrelsen, der til drengenes ærgrelse dog vælger at dirigere dem lidt dybere ind i skoven til et noget mindre træ.

- Jo større træ, jo sjovere er det at fælde det, konstatere skolelærer Søren Therkildsen med et grin.

Sammen med cirka 60 elever fra 4. til 6. klasse på Tømmerup Friskole er han tirsdag formiddag kørt ud i skoven på Kåstrup Holme. Her har børnene sat sig som mål at få tyndet ud i de mange små og mellemstore asketræer som vokser rundt om i skoven.

- Vi skal fælde træerne, så der bliver plads og lys til, at de mindre planter kan trives. De træer, vi fælder, samler vi i bunker. De bunker kan blive levesteder for insekter og ly for pindsvin, forklarer to af drengene Silas og William fra 4. klasse.

Besøget på Kåstrup Holme er en del af en emneuge, som alle eleverne på Tømmerup Friskole er en del af.

- Ugen har bæredygtighed som overordnet tema. I dag lærer børnene om biodiversitet, og om hvordan vi hver især kan være med til at gøre en forskel, forklarer Søren Therkildsen.

Og det arbejde som børnene gør i dag, har faktisk en betydning for områdets udvikling.

- Her går egentlig kvæg herude for at græsse området nede, men de kan ikke helt følge med. Derfor er vi nødt til mellemrum at holde asketræerne nede, så de ikke kvæler de mindre planter, fortæller Ebbe Larsen.

At kunne gøre en forskel er et centralt tema for emne­ugen.

- Vi hører alle meget om, hvordan vi står overfor en klimakrise, og at vores biodiversitet er i fare. Det er let at blive modløs. Vi vil gerne vise børnene, at de selv kan være med til at gøre en forskel for naturen og klimaet, fortæller Søren Therkildsen og fortsætter:

- Resten af ugen skal børnene i mindre grupper arbejde med, hvordan de hver især kan være med til at gøre en varig forskel i deres lokalområde.

Spørger man Silas og William har ugen indtil nu været et godt afbræk fra den almindelige undervisning.

- Det er hårdt arbejde, men det er også sjovt at få lov til at arbejde i naturen, mener de to drenge.