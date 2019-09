Alle kan få brug for en hjælpende hånd

- Alle familier, der får et barn, står i en sårbar situation. Vi har forskellige måder at håndtere disse situationer på, men vi bør aldrig være bange for at bede om hjælp. Da Home-Start Nordvestsjælland blev grundlagt for ti år siden, stod vi også et sårbart sted. Den eneste grund til, at vi er her i dag, er fordi en gruppe af frivillige ildsjæle var villige til at værne om og støtte vores arbejde, og fordi kommunerne anerkendte og understøttede os, sagde Stine Welent Andersen, der er børnefaglig, social koordinator i Home-­Start Nordvestsjælland, i sin tale til de fremmødte.