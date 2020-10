Alle 104 haver udlejet

Virkelyst så dagens lys som haveforening i 1946. I 2018 indgik haveforeningen aftale med Kalundborg Kommune om selv at leje jorden, en aftale, der strækker sig over de kommende 30 år.

Formanden, Jan Ole Jensen kunne i sin beretning nummer fem glæde sig over, at alle 104 haver nu er udlejet - og samtidig bød formanden velkommen til de lejere, der er kommet til siden årets begyndelse.

Formanden sagde videre, at »alle lejere naturligvis skal overholde de regler, der ligger i aftalen med Kalundborg kommune, og at der i fremtiden vil blive opslået et regelsæt for venteliste til eventuelle ledige haver på parkeringspladsen«.