Alkohol-fri skole-sjov

Sidste skoledag på Høng Gymnasium og HF »plejer« at begynde med, at afgangsele-verne drikker morgenmad, før løjerne tager fat. Men ikke i år. Ikke en dråbe. Løjer? Jo da. Men nul alkohol.

- Vi har valgt, at løjerne finder sted hen over hele formiddagen på skolen, og hvor alle de traditioner, der er knyttet til sidste skoledag, også indgår i programmet. Men altså helt uden alkohol. Og det har eleverne respekteret, siger Morten Olesen, ikke uden stolthed. Og tilføjer:

- Skolen genåbnede for alvor efter påske, og vi har ikke haft et eneste covid-19 tilfælde. Eleverne har fulgt alle råd og henstillinger og er testet, som de skulle. Det er jeg faktisk ganske stolt over. Mere nåede han ikke at sige, før kaskader af vand blev hældt over ham...