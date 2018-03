Se billedserie - Der er stor brug for hjælp i Syrien, siger Ali Bako, der har oprettet en indsamling hos Unicef, hvor der samles penge ind til at hjælpe børnene i det krigshærgede land.Foto: Hans Jørgen Johansen

Ali på 17 år vil hjælpe børnene i Syrien

Kalundborg - 23. marts 2018

Kalundborg: På Unicefs danske hjemmeside kan man blandt andet finde en indsamling til fordel for børn i Syrien, hvor man netop har rundet syvårs-dagen for krigen. Bag indsamlingen står en 17-årig skole­dreng fra Kalundborg, Ali Bako.

Ali Bako flygtede for fire år siden fra en landsby mellem Aleppo og den tyrkiske grænse, og han bor i dag i Kalundborg med sin familie og er blevet imponerende god til dansk. Det var i klassen i Svebølle Skole, at eleverne skulle lave projekt med tema om at gøre en forskel, fortæller Ali:

- Jeg tænkte over flere ideer og endte med Unicef, som jeg hørte meget om i Syrien. Unicef havde ikke adgang til der, hvor jeg boede, fordi alle krigens stridende parter, også Isis, var der, men organisationen har hjulpet andre i min familie i Syrien. Det er jeg meget taknemmelig over, og jeg ønsker at bakke op om Unicef.

Alis opfordring til at støtte børn i Syrien har foreløbig udløst bidrag på i alt 6000 kroner. Og Alis projektopgave udløste et flot 10-tal, og han nævner, at han undersøgte, hvor meget støtte til Unicef, der kommer videre til dem, der har brug for den:

- Jeg læste, at Unicef bruger 75 procent på at hjælpe, 20 procent går til indsamlinger og reklamer, og de sidste fem procent går til omkostninger til bygninger og ansatte. Dét er flot, synes jeg, siger den 17-årige.

Ali Bako, som netop har haft en kronik om krigen og Syriens børn på forsiden af Information og har deltaget i Go' Morgen Danmark, er glad for interessen, fordi det øger opmærksomheden på indsamlingen.

- Jeg er blevet opdraget til, at man ikke må være ligeglad med andre. Og man skal dele de gode ting med andre, siger Ali, der er ud af en stor familie og bor med mor, far, en bror og fire søstre i Kalundborg.