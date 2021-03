Alfa Optik fylder 18 år

Sammen med Susanne Engholm ejer han Alfa Optik, og 18 års-fødselsdagen fejres samtidig med, at der er ved at blive åbnet mere og mere op i butikslivet.

- Vi har haft åbent hele tiden, men aktiviteten hos os afhænger også af gaden. At der er et godt butiksliv omkring os. Vi er glade for, at de andre nu også har måttet åbne deres butikker. Vi mærker tydeligt mere liv i gaden.