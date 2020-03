Aldi har planer om at flytte

Sådan kommer det nye område nord for Sct. Jørgensbjerg/Holbækvej/Slagelsevej-rundkørslen til at se ud, hvis Aldi får lov til at bygge ny butik på området. Butikken placeres til højre for Fitness World, mens bygningen til venstre omdannes til parkeringspladser. Illustration: Bocon Arkitekter

Kalundborg - 31. marts 2020 kl. 05:54 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Støvet har næsten ikke lagt sig fra renoveringen af Rema 1000-butikken på Slagelsevej, før en ny dagligvarespiller lancerer storstilede planer om en butiksudvidelse i området. 100 meter nede ad vejen ved den næste rundkørsel vil Aldi nemlig lægge sin nye butik, på Sct. Jørgensbjerg ved siden af Fitness World. Her vil man rive de to bygninger på hver sin side af styrketræningscentret ned og lave parkeringspladser på den venstre side (når man ser ned mod Fitness World fra gaden af) og 1200 kvadratmeter Aldi-butik på den højre.

- Vi kommer med vores nye flagskibskoncept, som vi er i fuld gang med at rulle ud over hele landet, siger Leon Kristiansen, ejendoms- og udviklingschef i Aldi Danmark.

På torsdag skal medlemmerne af teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune tage stilling til, om de vil nikke godkendende til en ny lokalplan, der muliggør den nye butik. I Aldi er man klar til at sætte i gang.

- Hvis kommunen ellers godkender den, kommer butikken så hurtigt, som vi kan bygge den. Det tager os normalt omkring seks måneder, fra vi går i gang, siger Leon Kristiansen.

Sagen vil også skulle igennem kommunalbestyrelsen, lige som at den skal i høring. Derfor vil ejendoms- og udviklingschefen heller ikke love, at den står færdig i 2020. Set i forhold til den nuværende butik på Sct. Jørgensbjerg 46 kommer der til at være tale om en helt ny oplevelse, fortæller Leon Kristiansen.

- Vi kommer til at have byens bedste bake-off, og så bliver vores frugt- og grøntafdeling præsenteret på en mere moderne måde med masser af økologi, siger han.

Han fortæller også, at de sætter en ny markedsstandard, når det gælder bredden af de kommende parkeringsbåse på området.

- I dag er standarden 2,3-2,5 meter i bredden. Men bedre parkeringsmuligheder er et konkurrenceparameter, og vi kommer til at ligge på 2,8 meter, siger han.

Klar til konkurrence

Dagligvarekonkurrencen i Kalundborg er hård, men ifølge Leon Kristiansen bliver det ikke Aldi, der »lægger sig ned«.

- Vi ved godt, at vores nuværende butik ikke er et fyrtårn inden for detailhandel i Kalundborg. Men vi har ledt et par år efter den helt rigtig placering til den nye butik, og vores kollegaer vil kunne mærke det her, siger han.

Leon Kristiansen vil ikke ud med, hvor meget Aldi Danmark investerer i den nye butik, men der er tale om »mange millioner«, siger han. Han oplyser desuden, at butikken på Sct. Jørgensbjerg 46 kommer til at holde åbent, indtil den nye tager over.