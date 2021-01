D. 1 august bliver akuttelefonen med udvidet åbningstider en realitet i Kalundborg. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Akuttelefon udenfor åbningstider er klar til august Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Akuttelefon udenfor åbningstider er klar til august

Kalundborg - 12. januar 2021 kl. 06:14 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

Fra d. 1. August kan borgere i Kalundborg ringe ind, hvis de har brug for en at snakke med og få støtte udenfor åbningstiderne. Normalt kan der ringes ind mellem 08.00-16.00, men fra august bliver akuttelefonen bemandet alle ugens dage i tidsrummet 16.00-23.00.

- Akuttelefonen er alle der måtte have et behov, det kunne foreksempel være borgere med angst. Vi er i udvalget glade for, at der kommer udvidet åbningstider. Nu sætter vi det igang til august, så må vi se, hvordan borgere tager imod det, siger formand for socialudvalget Gitte Johansen (V).

Den udvidet åbningstid af akuttelefonen oprettes i sammenhæng med etableringen af Hyldens Kvarter, der kommer til sommer. Medarbejderne fra Hyldens Kvarter har et godt kendskab til organisationen i kommunen, hvor de som socialrådgivere og socialpædagoger, er vant til at have dialog med socialt og psykisk udsatte. Opgaven skal løses som en særlig opgavevaretagelse i tilknytning til botilbuddet og derfor afregnes som en ramme og ikke som en del af taksten i botilbuddet, da akuttelefonen primært retter sig mod Kalundborg borgere.

Flere omkringlæggende kommuner, blandt andet Slagelse, Sorø og Odsherred har alle etablerede akuttelefoner, hvor kommunernes borgere kan ringe ind. Hos socialudvalget i Kalundborg kigger man på de øvrige kommuners erfaring.

Erfaringen er, at de borgere der ringer til de lokale akuttelefoner er lokale borgere fra deres egen kommune. På den måde vil borgere fra Kalundborg ikke benytte en akuttelefon fra f.eks. Slagelse, Sorø eller Osherred, hvorfor socialudvalget vurderer, at det er vigtigt, at Kalundborg får deres egne udvidet telefontider, så akuttelefonen kan nå ud til Kalundborgs borgere.

- Vi har også drøftet, hvorvidt akuttelefonen skulle være døgnåbnet, og der har vi brugt f.eks. Odsherreds erfaringer, hvor vi kan se, at det ikke er der, at det store behov er, siger Gitte Johansen.

I forbindelse med forslaget blev der til budgetseminaret 2020 fremlagt to modeller for finansiering i størrelsesordenen 480.000 - 675.000 kr. Udgifterne til akuttelefonen i 2021 med start fra 1 august kommer til at lyde på 114.062 kr. Herefter bliver udgifterne 273.750 kr. årligt.

Der er desuden altid mulighed for at borgerne i Region Sjælland frit kan henvende sig enten telefonisk eller ved fremmøde ved akut behov for psykiatrisk hjælp til Psykiatrisk akutmodtagelse, der er en døgnåben afdeling beliggende i Slagelse.