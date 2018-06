Se billedserie Der er mange måder at skærme boligen for solen. Her viser Aksel Andersen, Anskjær Gardin & Modestoffer, en af dem. Alt kan laves efter mål, så afskærmningen passer perfekt. Fotos: Jørn Nymand Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Aktuelt som aldrig før: alt indenfor solafskærmning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktuelt som aldrig før: alt indenfor solafskærmning

Kalundborg - 04. juni 2018 kl. 18:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen har skinnet som aldrig tidligere i maj. De fleste synes, det er fantastisk dejligt, når solen skinner. Og ved indgangen til juni fortsætter solen med at sende sine varme stråler ned på jorden.

Men i nogle situationer er det rigtig rart at kunne opholde sig et sted, afskærmet for solens varmende stråler, der strømmer ind gennem alle vinduerne.

Hos Anskjær Gardin & Modestoffer i Kordilgade har man hele paletten - også når det gælder solafskærmning til boligen.

- Ja, vi har det hele, når det handler om at skærme af for solen. Det kan gøres på flere måder i boligen, så det er op til kunden efter rådgivning fra os, at vælge løsningen, fortæller Aksel Andersen, som har arbejdet med gardiner og solafskærming i 45 år, så han ved præcist, hvad det drejer sig om.

- Vi hjælper kunderne med både opmåling, rådgivning og syning samt opsætning af gardiner og solafskærmningen, så de kommer til at sidde perfekt i boligen.

Når det gælder solafskærmning, så kan kunderne vælge imellem rullegardiner, plissegardiner, duette gardiner, lamelgardiner, persienner og foldegardiner, og de fås i et utal af farver. Det er vigtigt at have det rette lys i rummet, da det kan øge velværen og ændre rummets udseende.