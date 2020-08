Se billedserie Mei Kanstrup glæder sig til for alvor at komme i gang som aktivitetskoordinator.Foto: Eva Lyng Johansen

Aktivitetskoordinator: - Vi skal samle kræfterne mere

Kalundborg - 05. august 2020 kl. 14:05 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mei Kanstrup er tiltrådt som Vores Kalundborgs nye aktivitetskoordinator, og hun havde første arbejdsdag mandag den 3. august.

Hun afløser Anita Winther, som valgte at stoppe efter fem år som blæksprutte for handelslivet i Kalundborg.

Brian Sønder Andersen, en af de to formænd for Vores Kalundborg, er megaglad for at Mei Kanstrup takkede ja til jobbet, fordi hun passede perfekt til jobbet.

50-årige Mei Kanstrup har arbejdet med salg, service og events både internationalt og i Danmark, og hun er uddannet indenfor handel og udvikling af turisme. Mei Kanstrup har boet ni år i udlandet - i USA et år, to år i England og seks år i Frankrig.

Hun har blandt arbejdet med at få danske produkter på hylderne i udenlandske supermarkeder, og hun har også arbejdet i delikatessebutik og tøjbutik.

Mei Kanstrup stammer fra Køge og flyttede til Værslev for to år siden, fordi hendes kæreste, som arbejder på Kalundborg Forsyning, bor her.

- Kalundborg kan meget med vores industri og symbiosen, men Vores Kalundborg skal arbejde for, at der også sker noget efter klokken 16, siger Mei Kanstrup.

Hun synes, at der er stort potentiale i at få mere liv og stemning i Kalundborg.

- Der er mange, som er rigtig dygtige, og vi skal prøve at samle kræfterne mere, siger Mei Kanstrup.

Hun kunne også godt ønske sig flere kulturelle tilbud.

Aktivtetskoordinatoren vil arbejde for at få flere gæster og turister til Kalundborg.

God service ikke nok, hvis man skal konkurrere med salg over internettet.

- Man skal også arbejde med sansebevist salg i butikkerne. Hvordan er belysningen, lugten og lydene i butikken, siger Mei Kanstrup.

Kordilgade i Kalundborg har en del tomme butikker, og det er også et fokusområde.

- Varer sælger varer. Hvis der først kommer gang i nogle butikker, så kommer der andre til, siger hun.

Hun peger også på muligheden for at der kan være to butikker i et lokale.

19. august skal hun med til det første aktivitetsudvalgmøde i Vores Kalundborg, hvor der skal drøftes idéer til kommende events blandt andet.

- Jeg har allerede en hel del idéer, siger hun.

Dagen efter, den 20. august, skal hun til morgenmøde med medlemmerne af Vores Kalundborg hos Sjællandske Medier i Skibbrogade.

Mei Kanstrups kontor er hos Kalundborgegnens Erhvervsråd på førstesalen over Føtex.

Jobbet er på 30 timer om ugen, og fritiden står på blandt andet på vandreture, havearbejde, en tur i biografen og kunstudstillinger.