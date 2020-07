Aktivitetshus lokker badegæster til

En stor portion uskyldige krabber bliver ofre for børnenes nysgerrighed, en gruppe teenagedrenge leger med en bold, to piger driver formålsløst rundt på en oppustelig kajak, tre venner deler et medbragt måltid og bag de skrånende bakker over for glider kæmpestore tankskibe forbi i horisonten. Denne sommer bliver der ikke talt meget andet end dansk på havnen, men til gengæld er der en konstant strøm af gæster.