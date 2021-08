Se billedserie Når Bevæg-festivalen løber af stablen 4. september, vil midtbyen af Kalundborg blive indtaget af foreninger som her i 2018. Foto: Ulrik Reimann

Aktiviteter i skove og forsamlingshuse

Kalundborg - 20. august 2021 kl. 17:43 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Om få uger, lørdag den 4. september, vil bunker af foreninger indtage bymidten i Kalundborg, når Bevæg-festivalen folder sig ud. Festivalen bliver samtidig kickstarten for en fem-årig aftale, hvor Kalundborg i samarbejde med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) bliver visionskommune for et stort 'Bevæg dig for livet'-projekt.

I den forbindelse er flere kommunale afdelinger og politiske udvalg ved at slibe de sidste kanter på planerne.

Umiddelbart er der lagt op til tre hovedmålsætninger for aftalen. 4000 flere voksne borgere bliver fysisk aktive, så andelen af fysisk aktive voksne i kommunen stiger fra 64 procent til 73 procent, og 1000 børn samt 1500 voksne skal blive del af foreningslivet.

- Nogen vil sige, at det er meget ambitiøst, men vi tror på, at det kan lade sig gøre, siger Hans Munk (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Opstart efter corona

Af gode grunde, når det nu drejer sig om motion og aktivitet, kommer man ikke i mål med dét ved bare at læne sig tilbage og håbe på, at interessen kommer af sig selv.

I kultur- og fritidsudvalget drøftede man på seneste måde, hvordan man kan bidrage til, at målet ikke viser sig at være for ambitiøst.

- En udfordring er, at dem, som er motiverede til at dyrke motion, allerede er aktive. Så vi skal have fat i resten, siger Hans Munk.

Så Bevæg-festivalen kunne nærmest ikke falde på et bedre tidspunkt, når håbet er, at den kan agere indpisker og motivator i kampen for, at flere kalundborgensere får øget pulsen oftere.

Selv om aktivitet og motion er vigtigst af alt, så er et underliggende motiv også at styrke foreningslivet.

- Foreningslivet har brug for hjælp efter corona-krisen, for det har gjort folk mere tilbageholdende, så et stort arrangement efterfulgt af handlinger kan forhåbentlig gøre en vigtig forskel, siger Hans Munk.

Naturen skal hjælpe

Kommunens tovholder for det hele er Belinda Buch Andersen, der er projektleder for 'Bevæg dig for livet', og hun har samlet bunker af ideer og forslag sammen til, hvordan målsætningerne skal indfries.

Her er der et specielt greb, der gerne skulle hjælpe med den brede appel.

- Det handler om at tage nogle af de faciliteter, som vi kender, og folk benytter i forvejen, og så se, hvordan de kan bruges anderledes og af andre, siger Belinda Buch Andersen.

Som eksempel nævner hun den kalundborgensiske natur, der fortjener et særligt fokus. For man befinder sig ofte i naturen uden nødvendigvis at tænke over, at den også kan bruges aktivt.

- Her kan vi blive bedre til at udpege vandreruter. Så man kan oplyse om, hvor lange de er, eller om de er svært farbare, så flere får overblik over, hvad man kan, siger hun.

Gentænke indsatserne

Samme taktik kan egentlig overføres til steder som forsamlingshuse og kommunens haller.

- Man kan kigge nærmere på, om der skal være andet end det traditionelle håndbold, badminton og gymnastik i hallerne, siger Belinda Buch Andersen.

Hele det bagvedliggende fokus med at aktivere folk, der måske ikke dyrker motion normalt, betyder også, at kommunen skal tænke bredere i, hvem den appellerer til.

- Vi er ude i alle kommunens afdelinger for at afsøge, hvordan vi bedst når ud til borgerne, siger Belinda Buch Andersen.