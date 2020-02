Aktiv og søstærk spejdergruppe fylder 60 år

For tilbage i 1946 havde man, under gruppeleder Christian Birk, som var gårdejer i Eskebjerg, nemlig samlet en lille gruppe drenge og gruppen deltog i den første korpslejr i Sønderborg efter krigen.

Men så i 1960 havde man samlet kræfter og igen under Christian Birk, samlede man en flok på 10 drenge, der under ledelse af Henry Christensen som tropleder, drog afsted til det østjyske for at deltage i korpslejren på Moesgaard Strand. Ligesom det senere har været tilfældet, ja så huskes den lejr især for dens vejr - det regnede fra start til slut.