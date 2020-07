Aktiv ferie i tre idrætshaller

Hvis man gerne vil holde en aktiv og gratis sommerferie, så giver Kalundborg Kommune rigtig gode muligheder for, at det kan lade sig gøre.

Kultur- og Idrætshallerne i Gørlev, Høng og Kalundborg holder nemlig åbent i sommerferien, så alle kan komme for at få rørt sig med venner og familie.

- Med dette initiativ ønsker vi at undersøge interessen hos borgerne for at bruge vores ledige faciliteter i ferierne. Vi har meget ofte tomme haller i vores skoleferier, og det er jo synd, hvis der er nogen, som kunne tænke sig at benytte hallerne og få rørt kroppen, siger Anders Hørberg, idræts- og fritidskonsulent Kalundborg Kommune.