Der er også i fremtiden brug for et færgekontor på Sejerø. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Afviser rygter om lukning af færgekontor

Kalundborg - 13. december 2017 kl. 11:49 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne er gået højt på Sejerø siden Sejerøfærgen for godt et år siden fik nyt billetsystem.

Overgangen har været problematisk, og på Sejerø frygter flere beboere, at Kalundborg Kommune er på vej til at lukke øens færgekontor. Christian Sabber, der er chef for Kalundborg Kommunes afdeling for Plan, Byg og Miljø afviser dog, at en lukning af færgekontoret på Sejerø er i spil.

- Jeg har også godt hørt rygtet, men jeg ved ikke hvordan det er opstået, siger han og fortsætter:

- Den eneste måde en lukning af færgekontoret kunne komme på tale, var hvis der var et politisk ønske om det, men det har der på intet tidspunkt været på tale om, siger Christian Sabber.

Som en del af det nye booking- og billeteringssystem på Sejerøfærgen er der lagt op til, at der skal være mere selvbetjening, når brugerne af Sejerøfærgen skal bestille en billet. Det betyder dog ikke, at der bliver mindre brug for færgekontoret og dets personale, mener Christian Sabber.

- At drive en færgeselskab kræver væsentligt mere end blot at sælge billetter, så selv om vi indfører selvbetjening, så er der stadig brug for et færgekontor, mener han.

Faktisk overvejer Kalundborg Kommune måske at udvide færgekontorets opgave, siger Christian Sabber.

- Vi går med overvejelser om man i højere grad kunne inddrive færgekontoret både når det gælder bosætning og turisme på Sejerø, siger han.

Siden det nye system blev indført har der været problemer med at booke og betale billetter til Sejerøfærgen.

Flere sejerøboere har desuden kritiseret Kalundborg Kommune for, at tørre problemet af på personalet på færgekontoret.

Teknik- og Miljøudvalget har sat en deadline den 1. februar hvor bookingsystemet skal fungere. Ellers skal der findes en anden løsning.