Se billedserie Martin Damm, Bruno Hansen, Thomas Bach og Charlotte Bach Thomassen blev fotograferet med Kalundborg BMXklub. Foto: Eva Lyng Johansen

Aftale på plads: Nu skal flere skal bevæge sig

Kalundborg - 04. september 2021 kl. 17:10 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Borgmester Martin Damm (V) tog ordet som den første, da den nye visionsaftale mellem Kalundborg Kommune og Bevæg Dig For Livet skulle underskrives lørdag i forbindelse med Bevægsfestivalen.

- Det er en ambitiøs aftale, hvor målsætningen er at få 4000 borgere til at bevæge sig mere for at få et bedre liv mentalt og fysisk, sagde Martin Damm fra scenen på Solskinpladsen.

Han pegede på, at fællesskabet skal få folk op af sofaen, og han kom også med en konkret opfordring, at hvis man selv var aktiv, om at tage en med, som ikke er aktiv.

- Det er den bedste tjeneste, man kan gøre, sagde han.

Herefter fik næstformand i Danmarks Idrætsforbund Thomas Bach ordet. Kalundborg Kommune er den 25. visionskommune, hvor der kommunalt arbejdes med idræt og bevægelse på tværs af hele kommunen i et tæt samarbejde med foreningslivet.

- Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi er sammen om det her, sagde han.

Herefter var Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, som sagde, at den storslåede natur ved Kalundborg var oplagt at bruge, når flere skal bevæge sig.

- Det er så fedt, at I er her på jeres cykler. I er nogle gode rollemodeller, roste hun medlemmer fra Kalundborg BMXklub.

Bruno Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland roste samarbejdet med Kalundborg Kommune til skyerne.

- Vi skal lave idræt for alle. Og det her bliver ikke bare noget, som står på et papir. Det er noget, som I kommer til mærke de kommende år, sagde han.

Herefter underskrev de fire talere aftalen, og der blev serveret en sund kage til alle.

Visionsaftalens mål over de kommende år er, at 4000 flere voksne borgere, der er fyldt 25 år, bliver fysisk aktive, og at minimum 1500 flere voksne borgere bliver en del af foreningslivets fællesskaber.

Derudover skal 1000 flere børn og unge blive en del af foreningslivets fællesskaber, så andelen af medlemmer i idrætsforeningerne i aldersgruppen op til 24 år stiger fra 69 procent til 89 procent.

Projektperioden varer i fem år.