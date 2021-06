Borgmester Martin Damm (V): - Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget kvalificeret om, hvilken betydning aftalen vil få for vores kommune. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Aftale: De lokale tal først klar ind i august

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 12:30

Af Bjarne Robdrup

Kommunernes Landsforening (KL) blev tirsdag enige med regeringen om en aftale for kommunernes økonomi i 2022. En aftale, som KL's næstformand, tidligere formand, Kalundborg-borgmester Martin Damm (V) har været med til at forhandle på plads.

Men konsekvenserne af aftalen er det endnu for tidligt at sætte præcise ord på.

Det fastslår Martin Damm onsdag formiddag efter at have orienteret lancets borgmestre om aftalens indhold.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis Kalundborg var en gennemsnitskommune målt på landsplan, så ville vi formentlig kunne se ind i et 2022 på stort set samme økonomiske vilkår, som er gældende for 2021.

- Men der er en lang række faktorer, der også kan rykke det billede.

- Med den store pensel kan vi sige, at der er landet en aftale til over 400 milliarder kroner, men dens konsekvenser kan ikke udledes alene ved, at man dividerer økonomiramme i forhold til befolkningstal og indtjening. Der er mange forskellige og individuelle vilkår, der skal tages højde for, siger Martin Damm.

Hvornår forventer du, at der kan sættes konkrete tal på konsekvenserne for Kalundborg Kommune?

- Jeg vil tro, at vi kan rulle nogle af tallene og de afledte konsekvenser ud i begyndelsen af august. Ikke før.

Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale. Det betyder, at den i 2022 samlet set udgør 275,4 milliarder. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at styrke velfærden, i takt med at Danmark får flere ældre og børn. Det får vel også betydning for Kalundborg?

- Jeg kan kun gentage. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget kvalificeret om hvilken betydning aftalen vil få for vores kommune.

- De tal er ganske enkelt ikke tilgængelige endnu, siger Kalundborg Kommunes borgmester.