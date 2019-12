Se billedserie Tonni Jensen holdt åbningstalen ved nytårsparolen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Afslutning på aktivt beredskabsår

Kalundborg - 31. december 2019 kl. 15:57 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Falckstationen i Snertinge var 2019 et travlt år, men den største opgave lod vente på sig.

- Branden på Algestrup Gods i forgårs var nok vores største opgave. De frivillige alene lagde 113 mandetimer i den, fortæller Tonni Jensen, stationsleder i Snertinge.

Det er tirsdag formiddag, og vi er til stationens tradtionsrige nytårsparole. Her er lidt over en snes folk. Mange iført uniformer. Tonni Jensen har lige holdt sin tale, hvori han opsummerede årets gang på stationen.

95 udrykninger, 90 procent af dem med udrykning inden for de påkrævede fem minutter. 97 procent af dem med udrykning inden for seks minutter.

- Så der er plads til forbedring, siger Tonny Jensen i talen med et smil på læben - han er også stolt af tallene.

Der er 19 deltidsansatte brandfolk tilknyttet stationen per den 1. januar 2020. Herudover deler brandfolkene pladsen med 16 fuldtidsansatte ambulancereddere. Borgmester Martin Damm (V) er også mødt op for at sige godt nytår. Han har ros med til stationen med de mange år på bagen.

- Jeg blev imponeret, da jeg fandt ud af, at alle 19 brandfolk er så godt uddannet. Jeg tror historikken spiller ind her. Der er en lang tradition for dygtige medarbejdere, som I formår at fortsætte, lyder de rosende ord, som mødes med en anerkendende mumlen.

Nytårsparoletraditionen i Snertinge er nogenlunde lige så gammel som stationen selv - den fylder 70 år til næste år. Den har haft mange former over årene, og som oftest har der været et større fremmøde end de helt præcist 23, der er kommet i dag. Til dels skyldes det dog, at nogle af redderne er ude på arbejde. Tonni Jensen er selv en institution på stationen, som han snart har været tilknyttet i 44 år. Født og opvokset i Snertinge boede han desuden i en lejlighed med sine forældre, der var en del af selve stationen, hvor hans far arbejdede.

- Da jeg var barn her i byen 1950'erne og 1960'erne havde vi fire købmænd, et apotek, en cykelhandler, tre-fire mejerier, en manufakturforretning, et brødudsalg, en slagteforretning og to banker med mere. I dag ser forretningslivet meget anderledes ud, men Falckstationen har holdt stand, fortæller han i et historisk tilbageblik.

Også Jan Malev, indsatsleder ved Vestsjællands Brandvæsen, holdt tale. Han glædede sig over, at der er kommet afklaring på strukturen i organisationen, hvor Lejre og Sorø har trukket sig ud, sådan at beredskabet fra 2021 består af Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner.

- Vejen ligger nu åben for, at alle kan komme videre, sagde han.