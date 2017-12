Afslag: Ingen åbenhed om lejeaftale af Ny Vesthavn

I midten af november blev lejeaftalen mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods om jorden til Ny Vesthavn lækket til pressen - en aftale, som Kalundborg Kommune garanterer for, der vil indbringe Lerchenborg 253 millioner i løbet af de 99 år, jorden vest for Asnæsværket ved Kalundborg Fjord lejes ud.

- Det er jeg naturligvis skuffet over. Særligt at der ikke er den åbenhed med en sag, der er afsluttet for cirka fire år siden. Og det gode spørgsmål er i den sammenhæng, hvor længe skal den aftale være hemmelig? Jeg kan ikke se, hvilken skade det kan gøre på de berørte parter, at offentligheden i almindelighed og borgerne i Kalundborg i særdeleshed får indsigt i økonomien i en aftale, som netop skatteborgerne i Kalundborg skal betale, dersom selskabet Kalundborg Havn ikke kan betale, siger Enhedslistens Niels Erik Danielsen, der vil kæmpe videre for offentliggørelse af lejeaftalens indhold.