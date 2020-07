Afsked med bobler og pæne ord

På grund af corona var det en lille reception med deltagelse af hovedpersonen og de to formænd for Vores Kalundborg, Brian Sønder Andersen og Glenn Swärd, samt Christian Lind fra Nytorv.

Brian Sønder Andersen holdt en takketale og roste Anita Winther for en dedikeret indsats for Kalundborg.

Derefter overrakte de to formænd en gave til Anita Winther, som blev rigtigt glad for en fin Kay Bojesen-abe.

Den afgående koordinator sagde 1000 tak for fem dejlige år som koordinator for Vores Kalundborg, og hun nævnte samtidig, at hun har lavet en drejebog, så hendes aflæser på posten som koordinator får et godt grundlag at begynde fra.