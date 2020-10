Faktisk skulle eleverne have været rundt på uddannelserne i foråret, men på grund af corona blev det udskudt og komprimeret til én uge. Det betyder, at elevernes erfaringer med ungdomsuddannelserne ligger meget tæt på det tidspunkt, hvor de skal vælge uddannelse.

Afsætning, innovation og international økonomi hittede

- Det er vigtigt for os, at eleverne fra 9. klasse får et klart billede af, hvordan det er at være elev på Allikelund Gymnasium. En erkendelse som de skal bruge, når de skal træffe deres uddannelsesvalg, pointerer rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Christensen, som hver morgen selv har budt velkommen til de mange elever fra 9. klasse og efterfølgende sikret dem en rundvisning og en oplevelse af EUD/EUX, HHX og HTX.

På HHX er eleverne blevet introduceret til profilfagene afsætning og innovation. Her har de arbejdet med det sociale medie YouTube og med, hvordan forretningsmodellen fungerer for dem.

På HTX har eleverne bl.a. fået undervisning i kemi i laboratoriet, hvor der er blevet lavet forsøg med jodkalium og stivelse i ting. Her var der også fokus på elevernes hverdag. Eksempelvis har det handlet om den mad, de indtager, og eleverne oplevede på den måde, hvordan naturvidenskabelige fag kan åbne for flere spændende aspekter i hverdagen.

Rektor Karen Marie Christensen fortæller, at det har været nogle spændende og lærerige dage for eleverne.

- Og vi har nydt at have dem på besøg. Og er man ikke en del af dette tilbud, hvor man kan opleve Allikelund Gymnasium, så er man mere end velkommen til at kontakte mig på kac@eucnvs.dk. Så finder vi ud af et tilbud. Vi glæder os til at se mange af de unge til august. Og de kan godt glæde sig. For vi har altid spændende faglige og relevante problemstillinger og udfordringer med i undervisningen.