Mange eksaminer for årets afgangselever på gymnasier og HF?er er blevet aflyst på grund af coronakrisen, og årets dimission og vognkørsel hænger i en tynd tråd. Her ses Høng Gymnasium og HF?s dimission fra sidste år.

Aflyste eksaminer bekymrer elever

Kalundborg - 24. april 2020 kl. 05:54 Af Anna Egeris Karstoft

For afgangselever fra landets gymnasier og HF'er betyder coronakrisen, at eleverne skal op til langt færre eksaminer, end de havde regnet med. I stedet vil eleverne i højere grad blive bedømt på deres årskarakterer, der gives i slutningen af året.

Især for elever på HF er situationen særlig, da de normalt kun bliver bedømt på deres eksamenskarakterer.

En af dem er Frederik Lundsgaard Andersen, der er HF-elev på Høng Gymnasium og HF.

- Der er mange elever, der har den indstilling, at man ikke siger så meget i timerne, fordi det er eksaminerne, der tæller. Derfor er det lidt synd for dem, der godt kunne have gjort lidt mere, men ikke har villet det, siger han.

Selv har han gjort en stor indsatst i løbet af skoleåret, efter han måtte gå det første år af HF om. Han ønskede nemlig ikke at ende i en lignende situation i år.

- Jeg har selv gået et år om, hvor jeg havde den samme indstilling med, at man ikke behøvede at tage sig så meget sammen i løbet af året, siger afgangseleven, der derfor føler med sine klassekammerater, der for manges vedkommende primært har satset på eksaminerne.

Afgangseleverne på de to-årige HF-uddannelser skal i år op til to mundtlige prøver og to skriftlige prøver i forbindelse med studentereksamen, hvor de normalt skal op i samtlige fag. Resten af prøvekaraktererne bliver erstattet af årskarakterer.

Svært ved at tage ordet Selvom gymnasieeleverne hele tiden har vidst, at deres årskarakterer ville indgå i den samlede bedømmelse ved studentereksamen, kan de ændrede regler for nogle være en ulempe, fortæller Mai Vincent Chrisdam, der går i 3.g på Høng Gymnasium og HF.

- Jeg ved, at der er nogle, der ikke er så glade for det. De havde håbet på at kunne hæve nogle af deres karakterer og vise noget andet end det, de har kunnet vise i undervisningen. Nogle synes måske, det er svært at komme til orde i undervisningen, andre kan have svært ved at tage ordet, når der er mange andre i klasselokalet, forklarer hun.

Selv oplever hun ikke, at de nye regler påvirker hende negativt, da hun gennem hele skoleåret har været meget deltagende i undervisningen. På sin vis er det derfor en lettelse ikke at skulle forholde sig til lige så mange eksaminer, som hun havde regnet med.

3.g-elever skal i år op til en mundtlig prøve i den store skriftlige prøve SRP/SOP samt to skriftlige prøver, hvor de normalt skal op til syv eller otte eksaminer. Ligesom på HF bliver resten af prøvekaraktererne erstattet af årskarakterer.

Vognkørslen er usikker Både den afsluttende dimission og den traditionsrige vognkørsel hænger i en tynd tråd. Indtil videre har ledelsen på Høng Gymnasium og HF intet meldt ud omkring dimission, da man afventer flere retningslinjer fra regeringen.

Vognkørslen arrangeres typisk af eleverne selv, og både Mai Vincent Chrisdam og Frederik Lundsgaard Andersen kan fortælle, at deres studentervognsfirmaer endnu ikke har aflyst vognkørslen. Men hvorvidt den bliver til noget, afhænger af de kommende udmeldinger fra regeringen.

- Jeg ville synes, det var meget ærgerligt, hvis man ikke havde vognkørsel. Det er en tradition, man har set frem til i alle de år, man gik i gymnasiet, hvor man har tænkt: Nu er det snart min tur. Hvis det ikke sker, ville jeg være ærgerlig over ikke at have oplevet det, og over ikke at have fået en god afslutning på tre gode år, siger Mai Vincent Chrisdam.

Frederik Lundsgaard Andersen har også set frem til vognturen, men det allervigtigste for ham er dog at blive student.

- Der er mange, der har sagt, at de ville tage et år om, hvis der ikke kommer en vogntur, det ville jeg aldrig gøre, det vigtigste er, at få huen på, siger han.