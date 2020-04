Aflastningstilbud kan få begrænset åbningstider

I socialudvalget og børn- og familieudvalget har man på udvalgenes seneste møder valgt først at træffe en beslutning efter at have hørt familierne.

- Vi vil gerne have børnene og familierne med i det her og høre, hvad de tænker. Det kan jo være svært for de her mennesker, hvis åbningstiden bliver begrænset, siger Gitte Johansen og tilføjer, at det vil kræve, at familierne planlægger endnu nøjere, hvornår de har brug for aflastning.