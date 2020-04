Kommunens tre gymnasier gør klar til at modtage deres afgangselever fra på mandag. Morten Olesen, der er rektor på Høng Gymnasium og HF arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvorvidt skolens kostelever kan vende tilbage til skolen fra på mandag. Privatfoto

Afgangselever skal tilbage i skole fra på mandag

Fra på mandag kan alle kommunens gymnasieelever, der skal til studentereksamen til sommer, med al sandsynlighed vende helt eller delvist tilbage til skolebænken efter at have modtaget fjernundervisning i lidt mere end en måned.

Det kræves blandt andet, at eleverne sidder med to meters afstand i klasselokalerne, og at de ikke skifter klasselokale. Ansatte og elever skal vaske hænder, når de kommer ind på skolen og efterfølgende som minimum hver anden time, ligesom både toiletter, borde og kontaktpunkter skal rengøres mindst to gange dagligt. Størstedelen af undervisningen skal desuden så vidt muligt foregå udendørs.