Se billedserie I løbet af tre timer, fik de 20 borgere, der deltog i World Cleanup Day i Høng, fyldt 18 poser med skrald og syv mindre poser med efterladte cigaretskodder. Foto: Anna Egeris Karstoft

Affaldsindsamlere vil skabe fokus på skrald i naturen

Kalundborg - 21. september 2019 kl. 20:40 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag gik 20 borgere på 7-72 år på gader og stræder i Høng for at gøre en god gerning for naturen og samtidig sætte fokus på de store mængder skrald, der bliver smidt i naturen. De deltog i den internationale dag World Cleanup Day, der startede som en bevægelse i Estland for 10 år siden. Sidste år deltog 158 lande og næsten 18 millioner frivillige, der i fællesskab samlede affald verden over.

I løbet af tre timer lykkedes det holdet i Høng at samle 37,7 kilo skrald, hvoraf to kilo udelukkende bestod af efterladte cigaretskodder.

Ditte Offersen på 34 år, der bor i Høng, deltog for første gang i affaldsindsamlingen, der fandt sted i Høng for andet år i træk. Hun er vandt til at have en frysepose i hånden og samle skrald, når hun går tur med sine børn.

- Jeg kan ikke holde ud at kigge på alt det affald. Det havner steder, hvor det ikke skal være, dyrene spiser det og bliver syge, siger hun om det affald, der ligger rundt omkring i byen.

Ved at deltage i lørdagens indsamling, håber hun at være med til at gøre en forskel.

- Jeg håber at inspirere andre til at gøre det samme, det kræver ikke noget. Vi har gået og grint og hygget i dag, siger hun og kigger over på Bettina Andersen, som hun kender fra Natteravnene.

I Danmark er det miljøorganisationen Plastic Change, der er tovholder på aktionen, der har vundet lokal opbakning over hele landet. Lørdag blev der således arrangeret over 100 affaldsoprydninger af både privatpersoner, foreninger og virksomheder i hele landet, heriblandt i Høng, hvor Jeannette Christiansen stod i spidsen for arrangementet.

- Formålet er selvfølgelig at fjerne affald fra naturen og i fællesskab at gøre opmærksom på problemet med skrald, forklarer Jeanette Christiansen, der arbejder som inklusionsmedarbejder på Høng Skole til daglig.

- Jeg er godt klar over, at en dag ikke nytter det store, men den er med til at skabe opmærksomhed på problemet, forklarer hun om indsamlingen, der finder sted i Danmark for andet år i træk.