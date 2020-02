Se billedserie Falke på ni år var et af de børn som i weekenden fik afprøvet sine evner som arkæologer på Kalundborg Museum. Foto: Thomas Rye

Affald fra middelalderen fortæller historie

Kalundborg - 29. februar 2020 kl. 20:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Falke roder forsigtigt med pincetten i fadet foran ham. Den ni år gamle dreng, er dybt koncentreret over fadets indhold, der for det utrænede øje bare ligner småsten og skidt. Med et griber han fat i noget og løfter det op i lyset.

- Den her. Er det ikke fra en fisk, spørger han.

- Det er korrekt. Det er et gammelt fiskeskæl. Du har øje for det her, siger Berit fra Kalundborg Arkæologiforening.

Det lille skæl bliver omhyggeligt puttet ned i et glas, og Falkes opmærksomhed vender tilbage til fadet foran ham.

Falke var en af flere børn som i weekenden hjalp Kalundborg Arkæologiforening, med at gennemsøge jorden fra en gammel middelalderaffaldsplads, der var fundet dybt nede under Kalundborg Museums gårdsplads, i forbindelse med at der blev udskiftet et sprængt vandrør i museet.

Det var blandt andet i denne affaldsplads, at arkæologiforeningens formand David Barry fandt en fin lille ben-terning fra middelalderen, som tidligere er blevet beskrevet af Nordvestnyt, og da der ofte er mange små fund at gøre i en sådan affaldsplads, besluttede Kalundborg Museum og Kalundborg Arkæologiforening i fællesskab at lave en lille familieaktivitet ud af at gennemsøge jorden fra affaldspladsen,

- Det havde selvfølgeligt været bedre, hvis vi havde kunnet ligge arrangementet i vinterferien. Så var der helt sikkert kommet væsentligt flere børn. Vi prøvede noget tilsvarende i en ferie i 2013, og der kom rigtig mange besøgende. Men før vi turde lave et arrangement, skulle vi først have vandsoldet jorden og sikret os, at der var noget at komme efter, så børnene ikke gik forgæves, fortæller David Barry, der er formand for Kalundborg Museumsforening.

Nogle børn nåede dog forbi museet i løbet af weekenden, og de gjorde masser af fund.

- Det er ting som man typisk ville forvente at finde på en affaldsplads - altså affald. Men det fortæller faktisk en fin historie om livet i Kalundborg i middelalderen. For eksempel finder vi mange fiskeben og skæl fra fisk. Det tyder på de spiste meget fisk. Vi finde også glasskår og knust keramik, så vi kan regner ud at de både har haft drikkeglas og keramik, forklarer han.

Affaldspladsen stammer fra middelalderen, men præcis hvor gammel den er ved man endnu ikke.

- Vi skal studere fundene nærmere før vi kan fastslå en nærmere bestemt tidsperiode. Men noget af keramikken stammer helt tilbage fra 1100-tallet, så nogle af fundene er måske fra Esbern Snares tid, siger David Barry.

Fundene vil blive oplagret på Kalundborg Museum, og vil senere kunne blive brugt til forskning i livet i middelalderbyen Kalundborg.