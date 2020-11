Afbrændt bil vigtig brik i sag om dobbelt-drab: Det fandt politiet

- Vi arbejder benhårdt på at opklare sagen og har mange retninger i efterforskningen. Borgernes henvendelser i sagen har uvurderlig karakter, og vi håber, at de nye oplysninger om bilen kan give anledning til, at flere vidner henvender sig, fordi de har bemærket køretøjet. Ring til politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen. siger efterforskningsleder Jacob Olsen.

- Det har vist os, at det var en rigtig beslutning at etablere den. Der kan sagtens være potentielle vidner, som tænker, at »den eller de oplysninger vil jeg ikke ulejlige politiet med, for det er nok ikke noget«. Men når vi så er synligt til stede, og folk kommer forbi med andre ærinder, falder det mange lidt lettere at tage snakken med politiet på stedet. Det er meget vigtigt, ja, helt basalt for politiets efterforskningsarbejde, at vi får disse oplysninger fra vidner. Alle informationer kan være vigtige, sagde Martin Bjerregaard mandag. En appel, som drabssagens efterforskningsleder, Jacob Olsen, nu følger op på: