Af banen med skraldet

Hver mandag sørger Team Stadion, der udgøres af en lille gruppe af borgere fra de beskyttede værksteder på Stejlhøjhus i Kalundborg, for, at der ser pænt og ryddeligt ud på Munkesøen Stadion efter weekendens fodboldkampe.

- Vi vil vende det negative billede om, at stadion er en losseplads. Det sender også et signal til de unge menensker om, at man sagtens selv kan være med til at holde området rent. Vi vil gerne vise folk et flot stadion, når de kommer hertil, siger Jakob S. Olsen, som er idémand bag projektet og til daglig beskæftiget i monteringsværkstedet på Stejlhøjhus.