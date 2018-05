Claus Kenneth Lund er advokat i Kalundborg. Han er medlem af Advokatnævnet, som har ikendt ham en bøde på 20.000 kroner. Foto: Bjarne Robdrup

Advokat idømt bøde i byretten

Kalundborg - 01. maj 2018 kl. 17:24

Af Bjarne Robdrup

Københavns Byret har stadfæstet Advokatnævnets kendelse i en sag mod advokat i Kalundborg, Claus Kenneth Lund. Byrettens dom indebærer, at Kalundborg-advokaten skal betale 20.000 kroner for at have tilgodesat god advokatskik, og den dømte advokat skal tillige betale sagens omkostninger, som byretten har fastsat til 14.000 kroner.

Det fremgår af udskrift fra dombogen, at »sagen, der er anlagt 21. marts 2017, vedrører, om en advokat groft har tilsidesat god advokatskik ved at meddele, at han ikke vil være til stede på det tidspunkt, hvor han var indkaldt til en kollegial samtale, uden at anføre nogen begrundelse herfor, og ved at afvise at ville dokumentere, at han havde lovligt forfald«.

Advokatrådet har nedlagt påstand om, at advokat Claus Kenneth Lund pålægges en betragtelig skærpet bøde.

Advokat Claus Kenneth Lund har nedlagt påstand om, at klagen afvises som åbenbart grundløs.

Advokatnævnet har den 30. november 2016 ikendt advokat Claus Kenneth Lund en bøde på 20.000 kroner i sagen. Det er denne bøde, som Claus Kenneth Lund har anket - og som han altså ikke har fået medhold i i Københavns Byret.

Ved brev af 6. juni 2016 til advokat Claus Kenneth Lund indkaldte Advokatrådet til en kollegial samtale efter reglerne i bekendtgørelse fra 2007.

Af indkaldelsen fremgår blandt andet, at »baggrunden for beslutningen om en samtale er, at du i en række tilfælde har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, hvilket senest er fastslået ved Advokatnævnets kendelse 28. april 2016, hvor du blev pålagt en bøde på 40.000 kroner«.

Claus Kenneth Lund meddeler, at han ikke kan deltage i møde den foreslåede dato, og anfører tillige, at »(han) anser en kollegial samtale for at være unødvendig og i øvrigt ikke kan komme på tale i den foreliggende situation. Som De udmærket ved, har jeg inden for de seneste fem år fået en kendelse fra Advokatnævnet med advarsel og kendelse med anførte bøde. Sidstnævnte er indbragt for domstolene«.

Af et brev til Justitsministeriet i sagen fremgår bl.a., at det er advokat Claus Kenneth Lunds opfattelse, at en kollegial samtale kolliderer med hans arbejde som medlem af Advokatnævnet.

Justitsministeriet svarer ved brev af 27. oktober 2016 advokat Claus Kenneth Lund. Af brevet fremgår blandt andet, at det er Justitsministeriets vurdering, at »der ikke er noget til hinder for, at en advokat, der er medlem af Advokatnævnet, indkaldes tilsamtale i overensstemmelse med retsplejelovens § 143, stk. 3«.

Det fremgår af rettens begrundelse og afgørelse, at »Retten ikke finder grundlag for at nedsætte den ved Advokatnævnets kendelse fastsatte bøde«.

Nordvestnyt har forsøgt at træffe Claus Kenneth Lund for en kommentar, men han har været optaget af møder.